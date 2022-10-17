Trump: Kolaylıkla İsrail Başbakanı olurum

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Truth Social isimli kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, 'kolayca' İsrail Başbakanı olabileceğini ortaya attı.

Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD'li Yahudileri 'kendisiyle birlikte hareket etmeye' çağırdı.

Trump, "Hiçbir ABD Başkanı İsrail için benden daha fazlasını yapmadı" dedi.

"Şaşırtıcı bir şekilde, bizim harika Evanjeliklerimiz, bunu, Yahudi inancındakilerden, özellikle de ABD'de yaşayanlarından çok daha fazla takdir ediyor" diye sitem eden Trump, “İsrail'de yaşayanlar ise farklı hikaye” diye devam edip Yahudi devletinde 'dünyadaki en yüksek halk desteğiyle kolaylıkla başbakan seçilebileceğini' ilan etti.

Trump “ABD Yahudileri bir araya gelmeli ve İsrail'de sahip olduklarını takdir etmeli - Çok geç olmadan!” diye ekledi. .