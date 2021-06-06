Trump kaybettiği 2020 seçimi için 'yüzyılın suçu' dedi

ABD eski Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin organizasyonunda 'Başkanımız' diye takdim edilerek bir konuşma yaptı. Kaybettiği 2020 seçimiyle ilgili konuşan Trump, usülsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürerek 'Yüzyılın suçu olarak geçecek' dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin organizasyonunda "Başkanımız" diye takdim edilerek bir konuşma yaptı. Kaybettiği 2020 seçimiyle ilgili konuşan Donald Trump, usülsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürerek "Yüzyılın suçu olarak geçecek" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Parti organizasyonunda konuşma yapan Donald Trump, seçimde usülsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürürken ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Çin ve hakkında başlatılan soruşturma konularını gündeme aldı.

Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi. Trump, 2020 seçimi için "Yüzyılın suçu olarak geçecek" ifadelerini kullandı.

2024'te yeniden aday olacağının sinyalini veren Trump, önceliğinin ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğun Cumhuriyetçiler tarafından sağlanması için kampanyaya destek olmak olduğunu söyledi. Trump, "ABD'nin kurtuluşu, gelecek yıl ara seçimlerden başlamak üzere her seviyede Cumhuriyetçileri seçmeye bağlıdır" dedi.

ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesinde en etkili isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci'yi hedef alan Trump "Hemen hemen her konuda yanlış noktadaydı, Vuhan ve laboratuvar konusunda da aynı şekilde" dedi. Trump, salgının başında Koronavirüs'ün Çin'de bir laboratuvardan sızdığı iddialarında bulunmuştu.

Trump, konuşması sırasında Çin'in Koronavirüs salgınını kontrol edemediği gerekçesiyle dünyaya "en az 10 trilyon dolar tazminat ödemesi" gerektiğini söyledi ve ülkelerin de Pekin'e yönelik borçlarını iptal etmesi gerektiğini ekledi.

ABD'nin bugün ulaştığı 'aşılama başarısının' da kendi hükûmetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.