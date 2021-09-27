Trump isyan etti: Ülkemiz rezil olmuş durumda, dünya bize gülüyor

Sık sık Joe Biden'ı eleştiren ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 'Ülkemiz rezil olmuş durumda. Bütün dünya bize gülüyor' dedi.

Geçtiğimiz sene çalkantılı bir seçim zamanı yaşan ABD'de Joe Biden, Donald Trump karşısında kazanarak yeni ABD Başkanı olmuştu.

Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana politikalarını eleştiri yağmuruna tutan Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için yetersiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü ve kendisi ABD tarihinin en beceriksiz başkanı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump bu sefer sert eleştirilerine bir yenisini daha ekleyerek sitemlerde bulundu. ABD'nin gün geçtikçe değer kaybetmeye başladığını vurgulayarak, "Ülkemiz rezil olmuş durumda. Bütün dünya bize gülüyor" dedi.

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.