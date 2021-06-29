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Trump'ın şahsi avukatına ''Türkiye lehine lobicilik'' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, eski başkan Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin Reza Zarrab ve Fethullah Gülen konusunda Türkiye lehine lobicilik yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

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Google News - Timeturk
29.06.2021 22:02:55
Trump'ın şahsi avukatına ''Türkiye lehine lobicilik'' soruşturması

Bloomberg'in haberine göre; soruşturmada, Giuliani'nin Trump yönetimi nezdinde, Rıza Zarrab ve Fethullah Gülen konusunda Türkiye lehine lobi yapıp yapmadığı araştırılacak.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, Giuliani'nin bir lobici gibi hareket edip etmediğinin araştırılacağı ve cezai bir soruşturma yürütülmediği belirtildi. Buna göre, soruşturma sonucunda Giuliani'nin Türkiye lehine lobi faaliyeti yürüttüğü tespit edilirse, Amerikan yasalarına göre kendisini bir 'lobici' olarak kayıtlara geçirmesi gerekebilir.

Bloomberg, Giuliani'den Zarrab ve Gülen konusunda Amerikalı ve Türk yetkililerle gerçekleştirdiği tüm temasları açıklamasının istenebileceğini de yazdı.

'TRUMP'A GÜLEN'İN İADESİ İÇİN BASKI YAPIYORDU'

Giuliani'nin Türkiye adına lobi yaptığı iddiası, 2019 yılında Washington Post gazetesi tarafından ele alınmıştı. Adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırılan haberde, Giuliani'nin henüz Trump'ın avukatı olmadığı 2017'de başkanla özel sohbetlerinde Gülen'in iadesi için ısrar ettiğini yazmıştı.

Beyaz Ev'i sık sık ziyaret ettiği öne sürülen Giuliani'nin, 'o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığı ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiği' iddia edilmişti. Gazeteye konuşan eski yetkililer, Trump'ın bu fikre bir dönem sıcak baktığını ancak diğer yetkililerin buna karşı çıktığını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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