DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan’dan ABD’ye rest: Buna biz karar veririz
Babacan’dan ‘Kürt sorunu’ açıklaması… ‘Bu mesele hala sürüyor’
Karamollaoğlu: Yaptığınız tercihten sorumlusunuz
Fahiş fiyat baskısı Kocaeli’ni de sardı: Ya çık ya da yüzde 60 zam!
Kripto para bu hafta yatırımcıların yüzünü güldürmedi!
‘Mevsim yorgunluğunun önüne nasıl geçerim?’ İşte altın tavsiyeler
Yaşına Rağmen Bunları Yaptı! Başarının Canlı Hâli: Ferhat Şaşkın
Trump: Doktorumdan kötü haber gelirse seçimlerde aday olmam
Akşener'in adaylık açıklamasına CHP'den ilk açıklama
İYİ Partili Çıray: Dün gece Türk siyasetinde yeni bir kırılma yaşandı
Filistin’den Sudan'a el konulan varlıkları iade etme çağrısı
Akşener’in, ‘Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim’ açıklaması ne anlama geliyor?
Çin’den Huawei yöneticisine destek: Suçlamalar uydurma!
Kanadalı Katolik piskoposlar ilk kez özür diledi
İlahiyatçılardan ‘çocuklarınızı İmam hatibe göndermeyin' diyen Cübbeli Ahmet'e kınama

TIMETURK / DÜNYA / Trump: Doktorumdan kötü haber gelirse seçimlerde aday olmam

Trump: Doktorumdan kötü haber gelirse seçimlerde aday olmam

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını belirtti.

1 Saat Önce
2021-09-25 17:29:12
Trump: Doktorumdan kötü haber gelirse seçimlerde aday olmam

Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre Baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN