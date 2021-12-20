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Trump: Çin Başkanı bir katil ama ondan hoşlanıyordum

Fox’a konuşan ABD eski Başkanı Trump, 'Çin Başkanı Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2021-12-20 12:02:30
Trump: Çin Başkanı bir katil ama ondan hoşlanıyordum
ABD eski Başkanı Trump, Çin lideri hakkında yaptığı açıklamlar dünya medyasında gündem oldu.
rump, Çin lideri Şi Cinping'in ‘katil' olduğunu, ama pandemi çıkmadan önce onunla iyi anlaştığını belirtti.
Fox'a konuşan Trump, “Başkan Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum”ifadesini kullandı.
Gazeteci Maria Bartiromo, eski ülke liderinin sözünü keserek, “O bir katil” dedi.
Bunun üzerine Trump, “O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Kovid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi” şeklinde devam etti.

Çin 60 trilyon dolar tazminat ödemeli

Trump, salgın yüzünden de Çin'i suçladı. Salgın yüzünden Çin'i sorumlu tutan Trump, Çin'in dünyayı mahvettiğini iddia etti.

“Onlar tazminat ödemeli, ama Çin'in böyle bir tazminat için parası olmadığını düşünüyorum” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu sadece ABD değil, tüm dünya. Zararın 60 trilyon olduğunu düşünüyorum. Çin'in 60 trilyonu yok, ama onlar bu zararı tazmin etmek için bir şeyler yapmalı.”

Trump, Rus lider Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de pozitif bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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