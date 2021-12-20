Trump: Çin Başkanı bir katil ama ondan hoşlanıyordum

Fox'a konuşan Trump, “Başkan Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum”ifadesini kullandı.

Gazeteci Maria Bartiromo, eski ülke liderinin sözünü keserek, “O bir katil” dedi.

Bunun üzerine Trump, “O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Kovid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi” şeklinde devam etti.

Çin 60 trilyon dolar tazminat ödemeli Trump, salgın yüzünden de Çin'i suçladı. Salgın yüzünden Çin'i sorumlu tutan Trump, Çin'in dünyayı mahvettiğini iddia etti.