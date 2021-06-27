DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İki yeni dev gezegen keşfedildi
Bisiklet Eğitimleri Adana'da
Sisi'den Bağdat'a sürpriz ziyaret
Kılıçdaroğlu’na çağrı: 'Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweeti silin'
İnsan kaçakçılarıyla çatışma: Ölü ve yaralılar var
Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya
YKS maratonunda ikinci gün
CHP’li eski Vekil'den partisine sitem: İsyan ediyorum, hakkımı helal etmiyorum
Antalya'da Kurşunlu Şelalesi'nde kaybolan iki Alman turist bulundu
Yargıtay'dan kirada pandemi indirimine vize
Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının amacı ne?
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı
Sultangazi’de uçurumdan atlayan kızdan üzücü haber
Davutoğlu: İktidara geldiğim gün Kanal İstanbul Projesi’ni durdururum
Burdur'da patpat kazası: 2 ölü bir yaralı

Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Ohio'nun Wellington kentinde düzenlediği ilk mitinginde, son seçimde oyların sayılmasıyla ilgili iddialara yer verirken, Başkan Joe Biden ve Demokrat Partinin politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.06.2021 09:15:31
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde, son seçimde oyların sayılmasıyla ilgili iddialara yer verirken, Başkan Joe Biden ve Demokrat Partinin politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.

tur2_1

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde "utanç verici" olduğunu söyledi.

tur3

Donald Trump, yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.

Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş