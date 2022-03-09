Trump: Avrupa ABD’yi yalnız bırakacak!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ihracatını durdurma kararına Avrupa'nın destek olmayacağını savundu.

Donald Trump yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve gazını boykot etmede ABD ile aynı fikirde olmayacağını doğruladı" dedi. Trump, ABD'nin yalnız bırakılacağına dikkat çekti.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rus petrol ve doğalgazı yasağının hemen yürürlüğe gireceğini, ancak alıcıların mevcut sözleşmeleri iptal etmek için 45 günleri olacağını söyledi.

Rusya, dünyanın ham petrol ihtiyacının yüzde 10'unu ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Ancak ABD, Rusya'nın 2021'de ihraç ettiği günlük 10,5 milyon varilin yalnızca yüzde 20'sini alarak sınırlı miktarda Rus petrolü satın alıyor.

ABD ve müttefikleri, Ukrayna operasyonuna yanıt olarak Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. .