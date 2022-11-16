Trump adaylığını resmen açıkladı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

Florida'daki malikanesinde kameraların karşısına geçen Trump, sözlerine “Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor.” diyerek başladı.

Görevde olduğu süreçte ekonominin tarihte görülmemiş bir şekilde iyileştiğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi.”

'ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM'

Joe Biden döneminde ülkenin düşüşe geçtiğini söyleyen Trump, “Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı.” şeklinde konuştu.

Başkan olsaydı Ukrayna'daki krizin olmayacağını iddia eden Trump, Biden'ın dış politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trump, "Ama biz bu gece bunun böyle olması gerekmediğini ilan etmek için buradayız. İki yıl önce büyük bir millettik ve yakında yine büyük bir millet olacağız. Amerika'nın çöküşü, Biden ve hükümetimizi yerle bir eden radikal sol kaçıklar tarafından bize dayatılıyor. Bu düşüş bir kader değil.” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kontrolü ele geçirdiğini söyleyen Trump, “Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.” dedi.

Trump'ın bir saatten fazla süren konuşmasını birçok medya kuruluşu canlı verirken, duyurunun yapıldığı salonda da kalabalık bir davetli grubu yer aldı. .