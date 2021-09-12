Trump: ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi beceriksizlik ve utanç verici

11 Eylül Anma Törenlerine katılmayan eski ABD Başkanı Trump, Biden’ın Afganistan politikasını eleştirdi, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini “beceriksizlik ve utanç verici” olarak değerlendirdi, seçimlerin hileli yapıldığı iddiasını da sürdürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve eşleri, Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yıkıldığı 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıldönümünde New York'taki anma törenine birlikte katıldı. Eski Başkan Donald Trump ise resmi anma törenine katılmadı. Trump, Florida'dan sürpriz bir şekilde geldiği New York'ta alternatif bir anma yaparak bir itfaiye istasyonu ve polis karakolunu ziyaret etti. Trump, Biden'ın Afganistan politikasını eleştirdi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini “beceriksizlik ve utanç verici” olarak değerlendirdi, seçimlerin hileli yapıldığı iddiasını da sürdürdü.

Trump, yeniden inşa ettikleri ordunun, aralarında yepyeni Apache helikopterlerinin de bulunduğu 85 milyar dolarlık askeri malzemeyi bu yönetimin Afganistan'da bırakıp kaçtığını söyledi.

Trump, “Bugün çok hüzünlü bir gün. Pek çok nedenle üzgün bir gün. Dünya Ticaret Merkezi'nde yaşananlar çok üzücüydü. Bu üzüntülere biz geçen hafta bir yenisini daha ekledik. Bu hükümetin geçen hafta yaptıkları asla mazur görülmeyecek. Bugün yapılan pek çok konuşmayı dinledim. Gittik ve düşmanla savaştık diyorlar. Doğru ama hiç gerçekte kimse ne yaptığından bahsetmedi. Üç gün önce Afganistan'da geride Amerikalıları da bırakıp kaçtığımızı söylemediler. Biden, üç yerde törene katıldı ama konuşmadı. Nedenini merak ediyorum? Neden konuşmadığını merak ediyorum. Üç yere de gitti, Pentagon'a gitti, Pennsylvania'ya gitti, buraya geldi ve konuşmadı” dedi.

“İstesek on yıl daha Afganistan'da kalabilirdik”

Trump, Afganistan'dan çekilmenin zamanlamasının yanlış olduğunu, şimdiki yönetimin zaferle Amerikan askerini çekmek yerine utançla geri çektiğini belirterek, “Yeni inşa ettiğimiz ordunun 85 milyar dolarlık askeri malzemesini geride bıraktılar. Aralarında yepyeni Apache helikopterleri de vardı. Bütün askeri malzeme yeniydi. Ben satın almıştım. Bunları bıraktılar inanabiliyor musunuz? Neden bırakıyorsunuz? Biz teslim olduk. Çünkü bu, ülkemizde daha önce sahip olduğumuz tüm lekelerden daha beter bir leke. Bu bir utanç. Taleban kilitlenmiş bir durumdaydı. Bize hiçbir şey yapmıyorlardı. 18 ay gibi bir sürede tek bir Amerikan askeri öldürülmedi. Bu, şu anda iktidarda olan Abdulgani Baradar ile anlaşmıştım. İstesek on yıl daha kalabildik. Birdenbire hileli bir seçim yaptık ve aniden biz Afganistan'dan kaçıyoruz. İşte bu yüzden ne zamanlama, ne korkunç zamanlama diyorum..Açıkçası orada hiç bulunmamalıydık. Ama oradan çıkmamız gerektiğinde, şeref, haysiyet, güç ve zaferle çıkmak zorundasınız. Zaferimizle çıkacağız bir durum tam bir utanca dönüştürüldü. Ülkemizin tarihindeki en utanç verici an diyorum."

Kaynak: VOA Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.