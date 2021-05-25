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Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı
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Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı

Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC), ABD eski Başkanı Donald Trump'a koronavirüs salgını sürecince kullandığı 'Çin virüsü', 'Vuhan virüsü' gibi ifadeleri nedeniyle 22.9 milyon dolarlık dava açtı.

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25.05.2021 09:09:21
Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı

ABD eski başkanı Donald Trump'a Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC) tarafından dava açıldı. Davanın nedeninin ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkını Asyalılara karşı şiddete yönlendirdiği gerekçesiyle dava açtı. The Huffington Post'ta yer alan habere göre CACRC'ın Trump'ın koronavirüs salgını süresince kullandığı 'Çin virüsü', 'Vuhan virüsü' ve 'Kung Flu' gibi ifadelerin Asyalılara karşı ırkçılığı körüklediğini aktarıldı.

Dava kapsamında ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar, yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi. İddianamede, "Davalının aşırı ve çirkin davranışı, davacı örgütün (CACRC) üyelerine ve büyük ölçüde Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara neden oldu. New York'tan Kaliforniya'ya kadar Çinli Amerikalılara ve Asyalı Amerikalılara karşı açık bir şekilde yükselen ırkçı şiddet eğilimine neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın söylemleri ırkçılığı körükledi

Haberde San Francisco Üniversitesi'nin araştırması da yer aldı. Araştırmaya göre, Trump'ın 2020'nin Mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Çin virüsü' ifadesini kullanması, Twitter uygulamasında Asyalı karşıtı söylemlerin artmasına neden oldu. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mart 2020'de yaptığı sosyal medya paylaşımında, koronavirüs hakkında konuşurken, 'Çin virüsü', 'Asyalı virüsü' gibi ifadelerin kullanılmaması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu paylaşımda, "Koronavirüs hastalığı hakkında konuşun. Hastalığa yer veya etnik köken eklemeyin, bu bir "Vuhan virüsü", "Çin Virüsü" veya "Asya virüsü" değildir. Hastalığın resmi adı, damgalanmayı önlemek için kasıtlı olarak seçildi" ifadelerine yer verilmişti.

Tepkilere rağmen 'Çin virüsü' demeye devam etmişti

"Çin, ordumuzun virüsü onlara götürdüğüne dair yanlış bilgi veriyor. Bu yanlış. Nereden geldiğini söylemeliyim. Çin'den geldi. Askerimiz bu virüsü kimseye getirmedi" diyen Trump, koronavirüsten 'Çin virüsü' olarak bahsetmeye devam edeceğini belirterek, "Çin, ordumuzun onlara virüsü götürdüğü iddiasını yalanlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'a Çin'den de sert tepkiler gelmiş, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" yanıtı verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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