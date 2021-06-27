Trudeau: Papa Kanada'ya gelip yerlilerden bizzat özür dilemeli

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştüğünü söyleyen Kanada Başbakanı Trudeau, 'Kendisine sadece bir özrün değil, Kanada topraklarına gelip Kanada yerlilerinden bizzat özür dilemesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım' dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi bünyesindeki yerli çocukların uğradığı istismardan dolayı Vatikan'dan resmi özür talep etmişti. Trudeau, kilise yönetimindeki eski bir okulda daha kayıtsız çocuk mezarlarının bulunması üzerine bu talebini yineledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştüğünü söyleyen Trudeau, "Kendisine sadece bir özrün değil, Kanada topraklarına gelip Kanada yerlilerinden bizzat özür dilemesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım" dedi.

Ottowa'da basın açıklaması düzenleyen Trudeau, Katolik Kilisesinin konuya ilişkin bundan sonra atılacak adımlarla yakından ilgilendiğini de aktardı.

1 ayda bine yakın kayıtsız çocuk mezarı

Kanadalılar son haftalarda ortaya çıkan, kilise okullarındaki toplu çocuk mezarlarıyla sarsıldı.

Mayıs ayında, British Columbia'daki eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu. Bu olayın yankısı henüz sürerken, 24 Haziran'da benzer bir toplu mezar daha tespit edildi. Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde yapılan aramalarda ise 751 çocuk cesedinin olduğu kayıtsız mezarlara rastlandı.

2015 yılında altı yılık bir araştırmanın sonucunda yayımlanan bir raporda, yerli çocukları evlerinden çıkararak ana dillerini konuşmalarını veya geleneklerini sürdürmelerini yasaklayan ve zorla asimile etmek için oluşturulan bu yatılı okul ağı “kültürel soykırım" olarak tanımlanmıştı.

Yatılı okul sistemi kapsamında, çoğu Katolik olmak üzere, kilisenin yönettiği okullarda 150 bini aşkın çocuğun eğitim gördüğü tahmin ediliyor. Rapora göre, Katolik Kilisesi tarafından 1831 ila 1996'ya kadar eğitim veren okullarda 4 bin 100 öğrenci hayatını kaybetti.

Kanada Başbakanı, sonuncusu 1996 yılında kapatılan okullarda, yerli çocukların maruz kaldığı zulmden dolayı Papa Francis'in Kanada topraklarında yerlilerden özür dilemesini istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.