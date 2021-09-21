Trudeau’nun buruk zaferi

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau'nun partisi Liberaller resmi olmayan sonuçlara göre dün yapılan erken seçimin galibi oldu. Sandık çıkış anketlerine göre ise Trudeau seçimden zaferle ayrıldı ancak sandalye sayısının çoğunluk hükümeti kurmasına yetmeyeceği öngörülüyor.

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau'nun partisi Liberaller resmi olmayan sonuçlara göre dün yapılan erken seçimin galibi oldu. Ülkedeki CBC ve CTV televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerine göre Trudeau seçimden zaferle ayrıldı ancak sandalye sayısının çoğunluk hükümeti kurmasına yetmeyeceği öngörülüyor.

AP'nin bildirdiği resmi olmayan sonuçlara göre Liberallerin 156, Muhafazakarların 123, Quebec merkezli Quebecois'ın 29, sol kanattaki Yeni Demokratik Partinin 28 ve Yeşillerin 2 bölgeyi önde tamamlaması bekleniyor. 338 sandalyeli Avam Kamarası'nda çoğunluk hükümeti kurabilmek için 170 sandalye gerekiyor.

Bu sonuçların güçlü bir iktidara sahip olabilmek için çoğunluğu hedefleyerek erken seçim ilan eden Trudeau'nun amacına ulaşmasına yetmeyeceği görülüyor.

Trudeau seçimden önce de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda istikrarlı bir azınlık hükümeti ile ülkeyi yönetiyordu.

Muhalefet partileri, özellikle Liberallerin en güçlü rakibi Muhafazakarlar kampanya süresince Trudeau'nun iki yıl erkenden halkı sandığa çağırmasının pandemi döneminde gereksiz yere seçim masrafı yarattığını vurgulamıştı.

"Trudeau erken seçime

giderek bir çeşit kumar oynadı"

Liberal partinin sevilen siyasetçilerinden Pierre Trudeau'nun oğlu olarak yıldızı parlayan Justin Trudeau 2015 yılında büyük seçim başarısı elde ederek başbakanlık koltuğuna oturdu. Karizmatik lider bu başarısını koruyamadı ve iki yıl önce yapılan seçimlerde parlamentoda çoğunluğu kaybederek azınlık hükümeti kurdu.

Trudeau hükümetinin icraatlarına bu dönemde baş gösteren Covid-19 salgınını damgasını vurdu. Salgının ilk döneminde tam kapanmanın gerekliliğini savunarak önlem aldı.

Daha sonra aşılama kampanyasına hız vererek ülkeyi bu konuda dünya sıralamasının üst sıralarına taşıdı. Ayrıca pandemiden etkilenen ekonomiyi canlandırmak üzere milyarlarca dolarlık harcamada bulundu.

Bu başarısını sandığa yansıtmak ve çoğunluk iktidarına yeniden sahip olmak arzusundaki Trudeau pandeminin sosyal ve ekonomik düzende büyük değişiklikler yarattığına ve bu yeni durum karşısında halkın onay ve gücünü arkasına alarak yola devam etmenin demokratik bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Erken seçim kararı aldığında arzuladığı çoğunluğu elde edeceği düşünülen Trudeau ve partisi için son iki haftadır yapılan kamuoyu yoklamaları daha başa baş bir duruma işaret ediyor, hatta Trudeau'nun koltuğunu kaybedebileceği yorumları yapılıyordu.

Resmi olmayan sonuçları değerlendiren uzmanlar Trudeau'nın "gururu" sebebiyle erken seçim kararı almasının bir çeşit kumar olduğunu ve sonuçların seçmenin kararsızlığını gösterdiğinin altını çizdi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.