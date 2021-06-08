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Trudeau'dan ''minibüslü saldırı'' açıklaması
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Trudeau'dan ''minibüslü saldırı'' açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

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08.06.2021 18:20:36
Trudeau'dan ''minibüslü saldırı'' açıklaması

Başbakan Trudeau, Kanada'da dün Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Trudeau, açıklamasında saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren 20 yaşındaki Nathanial Veltman, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.

Veltman olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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