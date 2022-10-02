Traktör devrildi: Römorktaki 26 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde römorkunda çok sayıda kişi bulunan traktörün devrilerek gölete düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Tej Swaroop Singh, aracın yerel bir Hindu tapınağında düzenlenen törenden dönen yaklaşık 40 kişiyi taşıdığını söyledi.

Yetkililer, çoğu kadın ve çocuk 26 kişinin öldüğü kazada 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısındaki Kanpur şehrinin Ghatampur bölgesinde meydana gelen kazadaki ölümlerin çoğunun boğulma nedeniyle olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldı, kazanın nedeninin ise araştırılıyor.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanpur'daki traktör kazası nedeniyle sıkıntılıyım. Düşüncelerim yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden tüm insanlarla. İyi dileklerimiz yaralılar için." ifadesini kullandı.