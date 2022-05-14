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Trabzonspor’un tarihi şampiyonluğu New York Times'ta!

ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u sayfalarına taşıdı.

5 Saat Önce
2022-05-14 10:10:26
Trabzonspor’un tarihi şampiyonluğu New York Times'ta!

Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, bugün düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasına kavuşacak.

Bu tarihi gece öncesinde ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times, Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra elde ettiği tarihi zafere sayfalarında yer verildi.

Gazetedeki haberde 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Karadeniz takımıyla ilgili, "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi." değerlendirmesi yapıldı.

Trabzonsporlu futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının "1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten" kaynaklandığı belirtilen haberde, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı." ifadeleri kullanıldı.

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Haberde, bordo-mavili takımın ligin 35. haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatılırken, "Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için geçe geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, kutlamaların ve konserlerin halen devam ettiğine ve hafta sonu Medical Park Stadı'nda yapılacak büyük etkinliğe değinilen haberde, kutlamaların sadece Türkiye'de değil, Berlin, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerinde de yapıldığı kaydedildi. .

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