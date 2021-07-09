Topuklu ayakkabı skandalında geri adım

Ukrayna Savunma Bakanlığı, kadın askerleri yüksek topuklu ayakkabılarla yürümek için eğitme kararın ardından geri adım attı. Yükselen protestoların ardından Savunma Bakanlığı kadın askerlere farklı türde bağcıklarla 'daha rahat' topuklu ayakkabılar verileceğini duyurdu.

Ukrayna'da 'kadın asker' depremi yaşanıyor. Savunma Bakanlığı'nın geçit töreni fotoğraflarını paylaşmasından sonra yetkililer hedef tahtasına oturtuldu. Ukraynalı yetkililer, kadın askerlerin bir geçit töreninde topuklu ayakkabı giydikleri fotoğrafların yayınlanmasının ardından sert tepkilerin hedefi oldu.

Kendini eleştirilerin hedefinde bulan Ukrayna Savunma Bakanlığı, kadın askerleri yüksek topuklu ayakkabılarla yürümek için eğitme kararın ardından geri adım attı. Yükselen protestoların ardından Savunma Bakanlığı kadın askerlere farklı türde bağcıklarla "daha rahat" topuklu ayakkabılar verileceğini duyurdu.

Bakanlık, 24 Ağustos'ta Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde, Ukrayna silahlı kuvvetlerinden kadınların yüksek topuklu ayakkabılarla yürümelerini şart koşmuştu.

Bu hareket, askerlerin sağlığına zararlı olduğu yönünde eleştirilere yol açmıştı. Ancak Savunma Bakanı Andriy Taran, topuklu ayakkabıları tamamen çöpe atmak yerine Çarşamba günü "yeni bir ayakkabı modeli" olacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni ayakkabılarda "yürürken ayakları daha iyi saracak bağcıklar" ve "daha alçak ve rahat" topuklar olacağı belirtildi. Askerler "bu modeli test ederken olumlu bir deneyime sahip olurlarsa", ordunun tüm kadın üyeleri için tören üniformasının bir parçası olabileceği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni ayakkabılarda "yürürken ayakları daha iyi saracak bağcıklar" ve "daha alçak ve rahat" topuklar olacağı belirtildi. Askerler "bu modeli test ederken olumlu bir deneyime sahip olurlarsa", ordunun tüm kadın üyeleri için tören üniformasının bir parçası olabileceği ifade edildi.

Taran'ın ilk olarak 2017'de alındığını söylediği kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürümesi kararı, yerel basının savunma bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan görüntüleri ele geçirmesinin ardından bazı milletvekillerini kızdırmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı geçen Cuma günü orta topuklu siyah ayakkabılarla yürüyen kadın askerlerin fotoğraflarını yayınlamıştı. Savunma Bakanlığının bilgi sitesi ArmiaInform'a konuşan öğrenci Ivanna Medvid, "Bugün ilk kez eğitim topuklu ayakkabılarla yapılıyor" dedi. Medvid, Perşembe günü yaptığı yorumlarda, "Askeri botlardan biraz daha zor ama deniyoruz" diye ekledi.

'ALAY EDİLMEYİ HAK ETMİYORLAR'

Golos partisi üyesi Inna Sovsun, sağlık risklerine işaret ederek, "Bundan daha aptalca, zararlı bir fikir hayal etmek zor" dedi. Ayrıca Ukraynalı kadın askerlerin de erkekler gibi hayatlarını riske attığını ve 'alay edilmeyi hak etmediğini' söyledi.

'ÖZÜR' VE 'SORUŞTURMA' BEKLENİYOR

Ukrayna, 2014'ten bu yana 13 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan korkunç çatışmada ülkenin doğusunda bulunan endüstriyel bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçılarla savaşıyor. Yasama meclisinin başkan yardımcısı Olena Kondratyuk, yetkililerin kadınları “aşağıladıkları” için kamuoyu önünde özür dilemeleri ve soruşturma yürütmeleri gerektiğini söyledi.

Kondratyuk, mevcut çatışmada 13 bin 500'den fazla kadının savaştığını söyledi. Şu anda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 4 binden fazlası subay olmak üzere 31 binden fazla kadın görev yapıyor.

'GERÇEK BİR REZALET'

Ayakkabı seçimi sosyal medyada ve parlamentoda bir dizi eleştiriye yol açtı ve kadın askerlerin metalaştırıldığı suçlamalarına yol açtı.

Yorumcu Vitaly Portnikov, Facebook'ta bazı Ukraynalı yetkililerin "ortaçağ" zihniyetine sahip olduğunu savunarak, "Topuklu ayakkabılarla geçit töreni hikayesi gerçek bir rezalet" dedi.

Başka bir yorumcu Maria Shapranova, savunma bakanlığını “cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı” ile suçladı. Shapranova, “Topuklu ayakkabılar, güzellik endüstrisinin dayattığı bir şeydir ve bu da kadınlarla dalga geçmektir” diye yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.