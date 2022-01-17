Tonga yanardağında bir büyük patlama daha!

Tonga'da meydana gelen yanardağ patlamasının üzerinden henüz saatler geçmişken deniz altındaki Hunga Tonga yanardağında yeni bir büyük patlama meydana geldi.

Güney Pasifik'te Tonga açıklarında deniz altında bulunan dev yanardağın öfkesi dinmiyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Hunga Tonga yanardağında ikinci bir büyük patlama tespit edildi.

Avustralya'nın Darwin Volkanik Danışma Merkezi patlamanın dün gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.

Pazar gecesi meydana gelen ikinci patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Tonga'nın başkenti Nukuʻalofa, patlamanın yaklaşık 65 kilometre güneyinde yer alıyor.

Ülkenin 105 bin sakininin küresel iletişimleri, telefon ve internet bağlantılarının zarar görmesinin ardından sekteye uğramış durumda. Yetkililerin patlamanın meydana geldiği bölgedeki adalarda oturanlarla temasa geçmek için çabaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilk patlamanın ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunanlar başta olmak üzere birçok ülkede tsunami riski oluşmuş, yapılan tahliye çağrılarından Dünya genelinde milyonlarca kişinin etkilendiği kamuoyuna yansımıştı.

Volkanik patlamanın kesin bilançosu netleşmezken, patlamanın merkez üssü olan Tonga'da can kayıplarının yaşanmasından endişe edildiği belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.