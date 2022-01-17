DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İran ile Suudi Arabistan arasında 6 yıl sonra bir ilk!
Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözlerini değiştirecek mi?
Erdoğan, Arnavutluk'a gitti
Migros, kesilen cezayı ''indirimli'' ödeyecek
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası
Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler derslere alınmıyor
OPET'in İşimiz Temiz Projesi bir yılını tamamlandı
İşte yurt dışından fonlanan yerli medya kuruluşları ve dernekler
Bulgaristan Türkiye'yi kırmızı listeye aldı
Vahap Akay’dan Zümbül’e tebrik
Deniz çoban olaylı pozisyonu yorumladı
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 2020 yılına göre yüzde 54 arttı
Nijerya'da silahlı saldırı: 50 ölü
E okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? son hafta devamsızlık yazılır mı?
Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Rıdvan Dilmen'den İmamoğlu açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Tonga yanardağında bir büyük patlama daha!

Tonga yanardağında bir büyük patlama daha!

Tonga'da meydana gelen yanardağ patlamasının üzerinden henüz saatler geçmişken deniz altındaki Hunga Tonga yanardağında yeni bir büyük patlama meydana geldi.

1 Saat Önce
2022-01-17 11:04:05
Tonga yanardağında bir büyük patlama daha!

Güney Pasifik'te Tonga açıklarında deniz altında bulunan dev yanardağın öfkesi dinmiyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Hunga Tonga yanardağında ikinci bir büyük patlama tespit edildi.

Avustralya'nın Darwin Volkanik Danışma Merkezi patlamanın dün gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.

Pazar gecesi meydana gelen ikinci patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Tonga'nın başkenti Nukuʻalofa, patlamanın yaklaşık 65 kilometre güneyinde yer alıyor.

Ülkenin 105 bin sakininin küresel iletişimleri, telefon ve internet bağlantılarının zarar görmesinin ardından sekteye uğramış durumda. Yetkililerin patlamanın meydana geldiği bölgedeki adalarda oturanlarla temasa geçmek için çabaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilk patlamanın ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunanlar başta olmak üzere birçok ülkede tsunami riski oluşmuş, yapılan tahliye çağrılarından Dünya genelinde milyonlarca kişinin etkilendiği kamuoyuna yansımıştı.

Volkanik patlamanın kesin bilançosu netleşmezken, patlamanın merkez üssü olan Tonga'da can kayıplarının yaşanmasından endişe edildiği belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş