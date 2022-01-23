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Tonga’daki yanardağ patlaması sonrası petrol sızıntısı: Ekosistem tehlike altında!

Peru, Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle 'Çevresel Acil Durum' ilan etti.

23 Dakika Önce
2022-01-23 09:00:28
Tonga’daki yanardağ patlaması sonrası petrol sızıntısı: Ekosistem tehlike altında!

Peru hükümetince, petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle "etkin ve sürdürülebilir" mücadele amacıyla 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alındı.

Çevre Bakanlığı açıklamasında, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, halk sağlığı için de yüksek risk oluşturduğunu bildirdi.

TANKERDEN PETROL SIZMIŞTI

Tonga'daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar bu esnada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı "Mare Doricum" tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.

Peru'nun La Pampilla Rafinerisi'nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.

Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği belirtilmişti.

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