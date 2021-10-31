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TIMETURK / DÜNYA / Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi

Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi.

1 Saat Önce
2021-10-31 16:59:14
Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi

Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı. Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi. Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

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Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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