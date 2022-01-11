Tokayev: Rusya öncülüğündeki askerler Kazakistan'dan çıkacak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya’dan gelen askerler ile ilgili açıklama yaptı.
2022-01-11 09:19:34
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle videokonferans yoluyla dün yaptığı görüşmede, "Kazakistan darbe girişimini atlattı" demiş, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söylemişti.
TOKAYEV: BARIŞ GÜCÜ 10 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK
Tokayev bugün yaptığı açıklamada, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde ülkeye gelen barış güçcü misyonunu tamamlandı. Çekilme 2 gün içinde başlayacak ve en fazla 10 gün sürecek" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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