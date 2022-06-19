Tokayev, Rusya'nın Aleksandr Nevski Nişanı'nı kabul etmedi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, başkanlık görev süresinin sonuna kadar hem Kazak hem de yabancı ülkerden verilecek hiçbir ödülü ya da madalyayı kabul etmemeye karar verdiği açıklandı.

Haberi, Tengrinews ajansı Cumhurbaşkanı'nın basın sözcüsü Ruslan Jeldibay'a dayanarak duyurdu.

Daha önce, Kazakistanlı siyaset bilimci Yerbol Yedilov, Telegram kanalında Moskova'nın Tokayev'e, Rus devletinin en önemli madalyalarından olan Aleksandr Nevski Nişanı vermeyi teklif ettiğini söylemişti.



İddiaya göre, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Putin'e bu onur için teşekkür etti, ancak devlet başkanı statüsünde ne yerli ne de yabancı ödülleri kabul etmemeye karar verdiğini söyleyerek ödülü reddetti."



Kremlin sözcüsü Peskov ise, "herhangi bir mdadalya verilmesi kararı olmadığını" söyleyerek duruma açıklama getirdi.



M. Komsomolets'in haberine göre Yediov, "Aynı nedenle, yakın zamanda Bişkek'e yaptığı bir ziyaret sırasında Tokayev, Kırgızistan'ın en yüksek nişanı olan Manas ödülünü de reddetti" dedi.



Tokayev'in basın sekreteri Ruslan Jeldibay, bu bilgiyi doğruladı.



Cuma günü Tokayev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) katılıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte sahneye çıkmıştı.



Tokayev'in Putin'in huzurunda "Donetks ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımayacağını" söyemiş ve Rusya Devlet Duması'ndan bazı milletvekilleri bunu "meydan okuma" olarak nitelendirerek tepki göstermişti.



Tokayev, "Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini takip ederseniz, dünyada beş yüzden fazla devlet oluşur ve bu kaosa yol açar" demişti.

Kaynak: turkrus.com.tr .