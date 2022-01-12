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Tokayev: KGAÖ güçleri yarın geri çekilmeye başlıyor

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kendi çağrısı ile ülkesine giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin yarın geri çekilmeye başlayacaklarını da doğruladı.

48 Dakika Önce
2022-01-12 14:14:45
Tokayev: KGAÖ güçleri yarın geri çekilmeye başlıyor

Kazak lider Tokayev, ülkesinde yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen eylemlerin sürdüğü dönemde Kazakistan'a çağırdığı KGAÖ barış güçlerine ilişkin, “KGAÖ misyonu, çok başarılı olarak değerlendirilmekte. Meslektaşlarıma, yani (KGAÖ üyesi) ülke liderlerine yeniden minnetimi belirtmek istiyorum” dedi.

KGAÖ barış gücü askerlerinin, başta Almatı kenti olmak üzere Kazakistan'a sadece gelmeleri dahi ülkemizdeki durumun istikrara kavuşması bakımından çok büyük rol oynadı” diyen Tokayev, “Kuşkusuz ki bu, teröristler ve haydutların saldırgan eylemlerinin (Kazak güvenlik güçleri tarafından) bastırılması aşamasında psikolojik açıdan çok mühimdi” vurgusunu yaptı.

Kazakistan Devlet Başkanı, KGAÖ barış güçlerinin ülkeden yarın geri çekilmeye başlayacağını da yineledi.

Tokayev, “İlgili ülkelerin yöneticileri ile görüşmelerim oldu. Birkaç gün boyunca süren barış gücü misyonu sırasında yürüttükleri işler için bu birliklere komuta edenlere de minnetimi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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