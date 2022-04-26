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Tokayev, iktidar partisinin genel başkanlığından çekildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iktidar partisi Amanat'taki (Nur Otan) genel başkanlık görevini ve üyeliğini sonlandırdığını bildirdi.

24 Dakika Önce
2022-04-26 19:10:53
Tokayev, iktidar partisinin genel başkanlığından çekildi

Tokayev, partinin çevrim içi geçekleştirilen 23. olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, bugünden itibaren Amanat Partisi genel başkanlığı yetkileri ile üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Ülkesinin tüm alanı kapsayan derin bir tekelden kurtulma sürecinden geçtiğine dikkati çeken Tokayev, "Bu süreç siyasi sistemi de atlamamalıdır. Cumhurbaşkanının herhangi bir partiyi tercih etmemesini, başka bir deyişle siyasi olarak tarafsız olmasını doğru buluyorum." dedi.

Tokayev, bu kararın tüm taraflar için eşit fırsatların yanı sıra ülkenin siyasi sisteminde adalet ve rekabeti sağlayacağına inandığını söyledi.

"Yeni Kazakistan" modeli

Yaklaşık bir ay önce yeni siyasi reform paketini açıkladığını ve bu reformun uygulanması için Anayasa'da değişiklikler yapılmasının şart olduğunu kaydeden Tokayev, "Anayasa reformunun amacı, devletin daha kapsamlı siyasi modernleşmesi için sağlam bir temel oluşturmaktır." diye konuştu.

Tokayev, böylece "Yeni Kazakistan" modelini oluşturmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Yeni Kazakistan'ın ne olduğunu soruyorlar. Buna kısa ve özlü bir cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni Kazakistan, bu aslında adil bir Kazakistan demek. Katılıyorum, vatandaşlarımız açıkça sosyal adaletsizlikten şikayetçi."

Tokayev, toplantıda, Amanat Partisi'nin yeni genel başkanlığına Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un ismini önerdi ve öneri, parti üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 16 Mart'ta Parlamento'da yaptığı halka seslenişinde, "süper başkanlık" yönetim sistemini sonlandırarak parlamentoyu güçlendireceklerini açıklamıştı. AA .

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