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Tokayev'e suikast girişimi planlayan ajan yakalandı

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ve bazı üst düzey devlet yetkililerine suikast girişimi planladığı ortaya bir ajan gözaltına alındı.

48 Dakika Önce
2022-04-03 10:28:18
Tokayev'e suikast girişimi planlayan ajan yakalandı

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesince yapılan açıklamada, özel birim tarafından düzenlenen operasyon kapsamında başkent Nur Sultan'da yabancı istihbarat servisine çalışan Kazakistan vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu ajanın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile devletin bazı üst düzey görevlilerine suikast girişiminin yanı sıra güvenlik güçlerine de terör eylemi planladığı aktarılan açıklamada, "Arama faaliyetleri sonucunda yabancı yapımı susturuculu keskin nişancı tüfeği, uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Silahlar, Kazakistan'a profesyonelce gizlenmiş parçalar halinde sokuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ajanın, ülkede Rus karşıtı propagandayı teşvik etme ve sosyal medyada ilgili paylaşımları yayarak toplumda Rus düşmanı görüşleri yaratma görevlerini de yerine getirdiği kaydedilen açıklamada, "Ön soruşturma sırasında Kazakistan vatandaşı, yabancı bir devletin talimatları ve çıkarları doğrultusunda bu eylemleri gerçekleştirdiğini kabul etti." ifadeleri kullanıldı. .

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