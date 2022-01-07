DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağına bir indirim daha
Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!
Enerjide projesi için bazı taşınmazlarda acele kamulaştırma kararı
Rus basınına göre Kazakistan'daki olayların arkasında kim var?
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Yeni bir araştırmaya göre köpekler ‘birden fazla dili’ anlıyor olabilir
Abdullah Ağar'dan kritik ''Kazakistan'' yorumu: Tokayev'e gönderme!
Düzenlemede sona gelindi: Evlilik süresine göre nafaka!
HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi
Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor
Kuzey Kore: Döneri biz bulduk
Cennet hurması yeni iş kapısı oldu!

TIMETURK / DÜNYA / Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, 'Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi' açıklaması yaparak bugün bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi.

8 Dakika Önce
2022-01-07 08:50:15
Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

LNG fiyatlarına tepkiyle başlayan protestoların hafta içinde tırmanışa geçtiği Kazakistan'da Tokeyev'den açıklama geldi.

Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.

Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.

Kazakistan'da ne oluyor?

Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.

Kaynak: Sputnik Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş