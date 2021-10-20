Togo: Afrika'yı bu kadar ziyaret eden bir lider hiç görmedik

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo'ya gelişi hem kıtaya verilen değeri hem de yatırımların önemini gösteriyor. Şimdiye kadar kıtadan olmayan ama Afrika'yı bu kadar ziyaret eden bir lider hiç görmedik' dedi.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo ziyareti kapsamında başkent Lome'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Togo ile Türkiye ilişkilerinin 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni sonrasında başladığını aktaran Cumhurbaşkanı Gnassingbe, ardından sık sık her 2 ülkeden de heyetlerin görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Gnassingbe, bu ziyaretle daha da pekişen ilişkilerin devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo'ya gelişi hem kıtaya verilen değeri hem de yatırımların önemini gösteriyor. Öyle ki bu gezi Türkiye'nin Afrika'ya atfettiği önemin de göstergesi. Şimdiye kadar kıtadan olmayan ama Afrika'yı bu kadar ziyaret eden bir lider hiç görmedik. Ayrıca Türk yatırımlarının kalitesi ve niteliğinin de farkındayız. Bu yatırımları bölgedeki diğer ülkelerde, Senegal'de, Ruanda'da ve Ekvator Ginesi'nde görüyoruz. Bu yakaladığımız diyaloğu geliştirmeliyiz, devam ettirmeliyiz zira 2 ülke arasındaki bu diyalog, diğer bölge ülkelerine de fayda sağlıyor."

"Türkiye ile terörle mücadele alanında iş birliği istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Gnassingbe, uluslararası toplumun Afrika ile dayanışma göstermeyi zaman zaman göz ardı ettiğinin altını çizerek bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerini hiç unutmadığını kaydetti.

Gnassingbe, "Sayın Erdoğan G20'de bizi savundunuz, Afrika ülkelerini savunuyorsunuz. Afrika ülkeleri maalesef Kovid-19 salgınından fazlaca nasibini aldı. O nedenle bir sonraki G20 zirvesinde sizden tekrar destek istiyoruz." dedi.

Togo'nun içinde yer aldığı Batı Afrika'nın bir süredir terörle mücadele ettiğini de anımsatan Gnassingbe, "Bu bağlamda Türkiye ile terörle mücadele alanında iş birliği yapmak ve Türkiye'nin askeri alandaki tecrübesinden faydalanmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Gnassingbe, istikrar olmazsa yabancı yatırımların da Togo'ya gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.