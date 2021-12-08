TIME Dergisi'nin '2021 Yılın Kişisi' anketini Bolsonaro kazandı

ABD'de yayımlanan TIME dergisi okuyucuları, 'Yılın Kişisi'ni belirledi. Yayımlanan anket sonuçlarına göre Brezilya lideri Bolsonaro oyların yüzde 26'sını alarak birinci oldu.

Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen Time dergisi, okuyuculara açtığı anket sonuçlarını açıkladı. TIME dergisi anketine göre oy verenler, Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu 'Yılın Kişisi' seçti.

Brezilya'da 2022 yılından yeniden seçilmek için aday olacak tartışmalı lider Bolsonaro, koronavirüs sürecinde halk sağlığını hiçe sayan politikaları, aşı karşıtlığı, adının karıştığı yolsuzluk tartışmalarının odağında yer alıyor.

Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Kovid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.

İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.

Kovid-19 salgını ile mücadeleye ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturma raporunun sonuçlarına göre de Bolsonaro'nun ‘cinayetten' yargılanması istendi. Rapora göre, Bolsonaro'nun hükümetin erken aşı edinme fırsatlarını geri çevirdiğini, bunun da ülkedeki aşı kampanyasını geciktirdiğini ve salgını küçümsediği gerekçesiyle 600 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürüldü.

Listenin ikinci sırasında ise yer alan kişi ise 2024 yılında yeniden adaylığını koymayı düşünen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump. ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta Trump destekçileri, Kongre binasına girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden'ın seçim zaferini tescil etmek için yapılan oturumu engellemeye çalışmıştı.

Koronavirüs salgının devam ettiği bu günlerde sağlık çalışanları da oyların yüzde 6.3'ünü alarak üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada da çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürülen ancak yapılan testlerde herhangi bir zehir izine rastlanmayan Rus muhalif blogger Aleksey Navalnıy yer alıyor. Navalny, yaklaşık 5 ay Almanya'da 'zehirlendim' diyerek tedavi gördükten sonra Rusya'ya geri döndü.

Son olarak, Kovid-19 aşılarının geliştirilmesine yardımcı olan bilim insanları oyların yüzde 5.3'ünü alarak beşinci sırada yer aldı.

Geçen yıl, doktorlar, kuryeler, ve market çalışanları de dahil olmak üzere temel hizmetlerde çalışanlar, pandeminin en zor günlerinde halka hizmet etmek için hayatlarını riske attıkları için okuyucu anketinden birinci çıkmıştı.

2021 yılının nihai sonuçları ise derginin editörleri tarafından belirlenerek 13 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.