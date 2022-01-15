TikTok yıldızlarının 2021 kazançları açıklandı
Forbes tarafından yayımlanan veriler, TikTok’ta bu yıl en çok para kazanan isimleri ortaya koydu. TikTok fenomenleri, dev şirketlerin CEO’larından bile daha fazla kazandığını ortaya çıkardı.
2022-01-15 13:18:01
2021 yılında TikTok'u adeta bir para makinesine çeviren, TikTok'un en fazla para kazanan yıldız isimleri açıklandı.
Forbes tarafından yayımlanan sayılar, bu kişilerin dev şirketlerin CEO'larından bile daha fazla kazandığını ortaya koydu. İşte o liste:
Avani Gregg - 4,75 milyon dolar - 39 milyon takipçi
Kris Collins - 4,75 milyon dolar - 42 milyon takipçi
Josh Richards -5 milyon dolar - 26 milyon takipçi
Bella Poarch -5 milyon dolar - 87 milyon takipçi
Addison Rae - 8,5 milyon dolar - 86 milyon takipçi
Dixie D'Amelio - 10 milyon dolar - 57 milyon takipçi
Charli D'Amelio - 17,5 milyon dolar - 133 milyon takipçi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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