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TIMETURK / DÜNYA / TikTok yıldızlarının 2021 kazançları açıklandı

TikTok yıldızlarının 2021 kazançları açıklandı

Forbes tarafından yayımlanan veriler, TikTok’ta bu yıl en çok para kazanan isimleri ortaya koydu. TikTok fenomenleri, dev şirketlerin CEO’larından bile daha fazla kazandığını ortaya çıkardı.

2 Saat Önce
2022-01-15 13:18:01
TikTok yıldızlarının 2021 kazançları açıklandı

2021 yılında TikTok'u adeta bir para makinesine çeviren, TikTok'un en fazla para kazanan yıldız isimleri açıklandı.

Forbes tarafından yayımlanan sayılar, bu kişilerin dev şirketlerin CEO'larından bile daha fazla kazandığını ortaya koydu. İşte o liste:

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Avani Gregg - 4,75 milyon dolar - 39 milyon takipçi

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Kris Collins - 4,75 milyon dolar - 42 milyon takipçi

v4-uYF9

Josh Richards -5 milyon dolar - 26 milyon takipçi

v5-ySPH

Bella Poarch -5 milyon dolar - 87 milyon takipçi

Addison-Rae-095

Addison Rae - 8,5 milyon dolar - 86 milyon takipçi

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Dixie D'Amelio - 10 milyon dolar - 57 milyon takipçi

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Charli D'Amelio - 17,5 milyon dolar - 133 milyon takipçi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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