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TIMETURK / DÜNYA / TikTok paylaşımı Büyükelçi'yi görevinden etti

TikTok paylaşımı Büyükelçi'yi görevinden etti

Bolivya'nın Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold, TikTok paylaşımı yüzünden görevinden alındı. Videosunda Paraguay'ın ulusal içeceğiyle alay eden Cronembold, Paraguay parlamentosu tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

3 Saat Önce
2021-11-04 13:01:42
TikTok paylaşımı Büyükelçi'yi görevinden etti

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paraguay Büyükelçisi Mario Cronembold'u video paylaşım platformu TikTok'ta yer alan paylaşımı nedeniyle görevden aldığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan haberde, Bakanlık tarafından yapılan, "Bilgiyi aldıktan ve koşulları değerlendirdikten sonra Büyükelçi Cronembold, 1 Kasım 2021'den itibaren görevinden alındı" açıklamasına yer verildi.

Cronembold, TikTok üzerinden Paraguay'ın ulusal içeceği 'terere' ile alay ettiği bir video yayınlamıştı.

Ekran Resmi 2021-11-04 13.02.25

Paraguay parlamentosu, paylaşımı 'hakaret' olarak nitelendirmiş ve Cronembold'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

Kaynak: halktv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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