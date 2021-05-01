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TİKA'dan Somali'deki mültecilere Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 'Erenler Sofrası Ramazan Programı' kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'da mültecilere, Somaliland'in başkenti Hargeysa'da engellilere ve köyde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

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01.05.2021 14:46:45
TİKA'dan Somali'deki mültecilere Ramazan yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'da mültecilere, Somaliland'in başkenti Hargeysa'da engellilere ve köyde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın Erenler Sofrası programı kapsamında, Mogadişu'daki mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşayan 400 aileye gıda yardımı yapıldı.

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Ayrıca, Hargeysa'da da engellilere ve köylerde yaşayan maddi durumları yetersiz 100 aileye ramazan paketi dağıtıldı. TİKA Mogadişu Koordinatörü İlhami Turus'un katıldığı dağıtım programları ile 500 aileye toplam 2,5 tonluk gıda paketi teslim edildi.

TİKA'nın Somali'de ihtiyaç sahiplerine dağıttığı ramazan paketleri pirinç, un, makarna, şeker ve sıvı yağ gibi temel gıda malzemelerinden oluşuyor.

Erenler Sofrası ramazan ayı gıda yardımı projesinden yararlanan aileler, Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

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Somalililer gıda ve içme suyuna erişebilmek için büyük şehirlere göç ediyor

Somali'de yaklaşık 30 yıldır devam eden iç savaş ve terör olaylarının yanı sıra yaşanan kuraklıklar nedeniyle her yıl kırsal kesimlerden büyük şehirlere göç yaşanıyor. Çoğu zaman yaşanan felaketler neticesinde bütün maddi varlığını kaybeden insanlar, gıdaya ve içme suyuna erişebilmek için yüzlerce kilometre yol katederek başkent Mogadişu gibi büyük şehirlere göç ediyor.

Somali'nin farklı bölgelerinden göç eden insanlar, büyük şehirlerin etrafındaki alanlarda IDP (Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişi) kampı oluşturuyor. Başkent Mogadişu'da göçle şehre gelen ve IDP kamplarında yaşamını sürdürmeye devam eden 500 binden fazla insan bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan