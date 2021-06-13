TİKA'dan Arjantin'deki yoksul çocuklara ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'de yeterli maddi kaynaklara sahip olmayan çocukların dijital okuryazarlık eğitimine destek olmak amacıyla robotik ekipman bağışında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'de yeterli maddi kaynaklara sahip olmayan çocukların dijital okuryazarlık eğitimine destek olmak amacıyla robotik ekipman bağışında bulundu.

Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Maipu kentinde yapılan törende, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın görüntülü mesajı paylaşıldı.

Altay, törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılamadığını belirterek Maipu Belediyesinin kurduğu KinderByte Projesi'ne verilen destekten dolayı memnun olduğunu söyledi.

TİKA'nın dünyanın dört bir yanında farklı alanlarda yardım yaptığını ifade eden Altay, "Bu ekipmanların Maipu Belediyesinin kıymetli çabalarına katkıda bulunmasını ve bölgenin çocuklarının bu materyallerden keyif almasını umuyorum." dedi.

TİKA'nın desteği, 30 MakeBlock mBot eğitim robotu kiti, 30 Unit UT 33B+ dijital multimetre ölçü aleti ve buzzer, 30 830 noktalı breadboard ve 30 Breadboard Dupont Arduino jumper kablo 40 adetli setten oluşuyor.

KinderByte eğitim alanı, robot programlama, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda kısıtlı imkanlara sahip çocukların gelişimi için Maipu Belediyesince 2019'da kuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.