DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

TİKA, Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Erenler Sofrası Ramazan programı kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab Vilayeti Andhoy, Karamkul, Hançarbağ ve Kurgan ilçelerinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda paketi dağıtıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.05.2021 09:05:16
TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Erenler Sofrası Ramazan programı kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab Vilayeti Andhoy, Karamkul, Hançarbağ ve Kurgan ilçelerinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda paketi dağıtıldı.

yardim1_1

Paketlerin dağıtımı dolayısıyla Andhoy ilçesinde düzenlenen törene, İlçe Emniyet Müdürü Habibullah Sadat, İl Şura Vekili Enise Tehyenç, kalkınma şura başkanları ve Andhoy İlçe Kaymakamı Sultan Sencer katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Sencer, Türkiye'ye, halkına ve TİKA'ya yapmış olduğu tüm desteklerden dolayı minnettarlığını belirtti.

Sencer, yapılan yardımların, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabileceğini kaydetti.

yardim2

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA, ramazan ayı kapsamında "Erenler Sofrası" adı altında başlattığı yardımlarını ülkenin kuzeyindeki dokuz vilayete ulaştırdı.

yardim3

Faryab vilayetinin Andhoy, Karamkul, Hançarbağ ve Kurgan ilçelerinde yaşanan iç çatışmalar ve kuraklık nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi ailelere de TİKA tarafından temin edilen gıda paketleri dağıtıldı.

Böylelikle ramazan ayının ilk gününden bu yana ülkenin kuzeyinde 148 ton gıda yardımı TİKA tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ramazan gıda paketlerinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, barbunya, çay, şeker, salça ve tuz gibi gıda malzemeleri bulunuyor.

Afganistan'daki 255 yetim çocuğa iftar

 Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Afganistan'daki yetimlere iftar verdi.

Yetimlerin yanında olmaya devam eden TİKA, Ramazan Programları kapsamında başkent Kabil'deki İstanbul-Kabil ve Şamsa yetimhanelerinde kalan toplam 255 öğrenciye iftar verdi.

Yetimhanelerin yetkilileri, programın çocuklar için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğa, kültürel ve tarihi ilişkilere değinen yetkililer, desteği dolayısıyla Türkiye ve halkına şükranlarını sundu.

İftarda, Türkiye ile Afganistan halklarının hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulması için dua edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan