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Tiflis'te ‘LGBT’ ofisine baskın

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 'LGBTİ+Onur Yürüyüşü' ofisinin basıldığı, LGBT’lierin ve bazı gazetecilerin darp ettiği iddia edildi

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Google News - Timeturk
05.07.2021 18:38:56
Tiflis'te ‘LGBT’ ofisine baskın

Tiflis Onur Yürüyüşü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insanların hayatını riske atmamak için yürüyüşün iptal edildiği duyuruldu.

Tiflis'te beş gün boyunca çeşitli LGBTİ+ etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyordu. Organizatörler, kolluk kuvvetlerini gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) bazı gazetecilerin sopalarla darp edildiğini, ekipmanlarının zarar gördüğünü ve çalındığını açıkladı.

Başbakan Irakli Garibaşvili'nin saldırılardan önce yaptığı "Bu etkinlikler toplumun büyük kısmı tarafından kabul edilmiyor" açıklaması ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin LGBTİ+ karşıtı eylem çağrısının bu saldırılarda rolü olduğunu söyleyen LGBTİ+'lar, yaşananlardan kilise ve hükümeti de sorumlu tuttu.

Onur Yürüyüşü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saldırılarda Rusya yanlısı grupların da yer aldığı aktarıldı.

Rus yayıncısı Rostavi'nin aktardığı habere göre Gürcistan'ın en etkili din adamlarından Psikopos Yakup, şiddet olaylarından LGBT'lileri ve gazetecileri sorumlu tuttu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı saldırıdan önce yaptığı açıklamada güvenlik endişeleri nedeniyle etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

Birleşik Krallık, ABD ve AB'nin Gürcistan büyükelçilikleri ortak bir açıklama yaparak yetkilileri ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve basın özgürlüğünü korumaya, şiddeti kınamaya davet etti.

Tiflis Onur Yürüyüşü'nün örgütleyicilerinden Tamaz Sozaşvili saldırının ardından ofislerinin durumunu Twitter hesabından paylaştı:

Gürcistan'daki özel TV kanallarından Formula, aşırı sağcıların küpe taktığı için eşcinsel sandıkları bir yabancı turisti keskin bir silahla yaraladığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı da söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını, saldırganın akıl sağlığı sorunları bulunduğunu açıkladı.

Gürcistan'da cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılık yapmak yasa dışı. Fakat muhafazakar ülkede LGBT karşıtı Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin büyük etkisi bulunuyor.

Aşırı sağcılar 2019'da da ülkenin ilk LGBT temalı filmi olan Ve Sonra Dans Ettik'in galasını protesto etmişti.

BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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