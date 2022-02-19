Ticaret Bakanlığı'ndan ''yumurta zammı'' açıklaması

Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların yumurta satış fiyatlarında artışa gittiği gerekçesiyle müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların KDV indirimine rağmen yumurta fiyatlarında artışa gittiğine dair şikayetlerin ardından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada;

"Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." .