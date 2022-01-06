THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu mu? Kazakistan seferleri iptal mi edildi?

Kazakistan'daki olayların sebebi ne? THY Kazakistan uçuşunu durdurdu mu? Kazakistan uçuşları ne zamana kadar durdu?

Kazakistan'da yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, hükümetin istifa etmesine rağmen devam ediyor.

Hükümet temsilcileri protestocuların devlet yönetimini hedef aldığını ve ulusal güçlerle pürkütüleceklerine vurgu yaparken uluslararası camia da bölgede yaşaan gelişmeleri yakınen takip ediyor.

THY uçuşları ne zamana kadar durdurdu?

Başta doğalgaz olmak üzere enerji ve akaryakıt fiyatlarına yapılan aşırı zamlara karşı protestolar devam ederken Türkiye'den de bölgeye yönelik önlemler gelmeye başladı

Rusya, AB ve Türkiye eylemlere ilişkin yaparken; Türk Hava Yolları da Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

Kazakistan'da hükümet devrilmişti?

Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulamasının kaldırılması ve bunun üzerine özellikle ülkede çok tercih edilen LPG fiyatlarının neredeyse iki katına çıkması sonrası başlayan gösteriler, hükümeti devirdi. 3 gündür devam eden protesto eylemleri sonrası Kazakistan hükümeti, istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hükümetin istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.