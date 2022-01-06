DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY, Kazakistan'a yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu
‘Yatırımlar devam edecek’
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı
Caner Erkin'in cezası düştü mü? TFF'den Caner Erkin kararı I Caner Erkin'e kaç lira ceza verildi?
ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek
THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu mu? Kazakistan seferleri iptal mi edildi?
Omicron'un son Kovid-19 varyantı olmayacağı belirtildi
TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?
Kanunsuz Topraklar 13. bölüm tek parça izle! Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?
Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi
Kızılhaç, Filipinler'de tayfun sonrası salgın riski görüldüğünü açıkladı
ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir?
Osman Sezener kimdir? Osman Sezener'in Restoranı nerede?
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı

TIMETURK / DÜNYA / THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu mu? Kazakistan seferleri iptal mi edildi?

THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu mu? Kazakistan seferleri iptal mi edildi?

Kazakistan'daki olayların sebebi ne? THY Kazakistan uçuşunu durdurdu mu? Kazakistan uçuşları ne zamana kadar durdu?

1 Saat Önce
2022-01-06 21:04:41
THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu mu? Kazakistan seferleri iptal mi edildi?

Kazakistan'da yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, hükümetin istifa etmesine rağmen devam ediyor.

Hükümet temsilcileri protestocuların devlet yönetimini hedef aldığını ve ulusal güçlerle pürkütüleceklerine vurgu yaparken uluslararası camia da bölgede yaşaan gelişmeleri yakınen takip ediyor.

THY uçuşları ne zamana kadar durdurdu?

Başta doğalgaz olmak üzere enerji ve akaryakıt fiyatlarına yapılan aşırı zamlara karşı protestolar devam ederken Türkiye'den de bölgeye yönelik önlemler gelmeye başladı

Rusya, AB ve Türkiye eylemlere ilişkin yaparken; Türk Hava Yolları da Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

Kazakistan'da hükümet devrilmişti?

Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulamasının kaldırılması ve bunun üzerine özellikle ülkede çok tercih edilen LPG fiyatlarının neredeyse iki katına çıkması sonrası başlayan gösteriler, hükümeti devirdi. 3 gündür devam eden protesto eylemleri sonrası Kazakistan hükümeti, istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hükümetin istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş