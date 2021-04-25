Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı yükseliyor

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 69'a yükseldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 69'unu yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer'in de olduğu öğrenildi.

Serap Özer'in Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu yakalandığı belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.