The Washington Post'tan zirve öncesi Erdoğan'la ilgili başyazı

The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Biden'ın Avrupa ziyaretinde karşı karşıya kalacağı en zorlu diplomatik sınavların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeler olacağını ifade etti.

The Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretinde karşı karşıya kalacağı en zorlu diplomatik sınavların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeler olacağını ifade etti.

Gazetenin yayın kurulu tarafından kaleme alınan ve cumartesi günü yayımlanan başyazıda, "Sayın Erdoğan göstermelik bir ABD müttefiki ve NATO ülkesinin lideri, Sayın Putin ise kendisini en agresif ABD hasmı yaptı" denildi.

Yazıda "Donald Trump'ın iki liderin otokratik stilini de beğendiği ve ilişkileri çok kötü yönettiği" belirtildi. Gazete, "Kongre Ankara'ya da Moskova'ya da yaptırım uygulasa da iki ülkede de bu sonuçların caydırıcı bir etki göstermediğini" ifade etti.

Washington Post yayın kurulu, "Sayın Biden'ın en önemli görevi birçok yönden ABD'ye karşı çalışan bu iki lidere karşı kırmızı çizgileri çekmek olacak" değerlendirmesinde bulundu. Editörler, "Biden, Erdoğan'a politika değişikliklerine gitmediği sürece yaptırımların kalkmayacağını ve ilişkilerin geleceğinin 2023 seçimlerinin özgür bir ortamda yapılmasına bağlı olduğunu söylemeli" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.