DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türksat 6A’yı 'Space X' fırlatacak
The Times: İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Öğretmen E-sınav, MTSK, SRC sınavında PCR testi zorunlu mu? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu?
Hizbullah, İran petrolünü ülkeye sokmaya başladı, Lübnan hükümeti 'izin vermedik' diyor
Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu?
Trump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek
Bitcoin düşerken, AVAX tarihi zirveyi gördü
İstanbul’daki sarı taksilerle ilgili flaş gelişme
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray E Grubu'nda kaçıncı sırada?
Katarakt ve Tanısı
AB'den Türkiye'de üretilen çocuk giysileri için ''kordon'' uyarısı
Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler – Dr. Hüseyin Kandulu – Hair Health Istanbul
İtalyan gazetesinden Türk SİHA’larına övgü: Oyun değiştirici
Galatasaray - Lazio maç özeti | Galatasaray Lazi maçı dakika dakika özet anlatımı

TIMETURK / DÜNYA / The Times: İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor

The Times: İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor

The Times gazetesi İngiliz hükümetinin, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri 'kırmızı listesi'nden çıkarmaya hazırlandığını yazdı.

10 Dakika Önce
2021-09-17 10:30:38
The Times: İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor

The Times gazetesi İngiliz hükümetinin, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri "kırmızı listesi"nden çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Kırmızı listeden çıkarılması durumunda Türkiye'den İngiltere'ye dönen yolcular artık karantinaya alınmayacak.

"Sarı liste de kaldırılabilir"

The Times gazetesi, bugün bir araya gelmesi beklenen bakanların uluslararası seyahatin başlaması için oluşturulan "Trafik ışığı sistemi" adlı uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik adımlar atacağını yazdı.

Bakanların sarı kategoriyi kaldırması bunun yerine ülkeleri yeşil veya kırmızı listeye almaları söz konusu.

Seyahat edilen ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye'yi mayıs ayından bu yana "yüksek riskli ülke" olarak görülen kırmızı listede tutuyor.

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor. Yolcuların 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacağı söylendi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ağustos ayındaki bir konuşmasında, Türkiye'nin neden "kırmızı ülkeler" listesinde kaldığı sorusuna, "Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor. Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi'ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, koronavirüsün o ülkedeki varyantlarına ve Covid-19'a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor." demişti.

Kaynak: The Times, Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş