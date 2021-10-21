The Times: Hizbullah Lübnan ordusundan daha üstün bir güç inşa etti

İngiliz The Times gazetesi, Hizbullah'ın sayı olarak Lübnan ordusunu ve hatta birçok büyük ülkenin ordusunu aşan bir güce sahip olduğunu yazdı.

İngiliz gazetesi The Times, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, iç siyasi krizden bahsederken, 100 bin eğitimli savaşçıdan oluşan liderliğinden bahsettiği son açıklamalarına dikkat çekti.

Nasrallah'ın açıklamaları, geçen hafta Lübnan Güçleri'nin lideri Samir Geagea liderliğindeki Hıristiyan Güçler Partisi'ne bağlı savaşçılar tarafından 7 Hizbullah ve Emel destekçisinin öldürüldüğü çatışmalara yanıt olarak geldi.

Times'ın Ortadoğu muhabiri Richard Spencer, Nasrallah'ın bu sözlerine Hizbullah'ın sayı olarak Lübnan ordusunu ve hatta birçok büyük ülkenin ordusunu aşan bir güce sahip olduğunu öne sürdü.



Spencer'a göre konuyla ilgili dikkat çekici olan şey, Nasrallah'ın liderliğindeki milislerin gücünü ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde belirtmesi.



Ayrıca, resmî olarak 85 binin biraz altında askere sahip olan Lübnan ordusu ise, ülkeyi etkileyen ekonomik kriz ışığında finansman sıkıntısı çekiyor.

Yazar, Beyrut'taki Carnegie Vakfı'nda Hizbullah konusunda uzman olan Muhannad Hajj Ali hakkında şunları söyledi: “Hizbullah daha önce temel dövüş eğitimi almışlardı, ancak deneyimleri yoktu. Şimdi ise her iki konuda güçlüler. Ayrıca Hizbullah'ın İran'ın desteğiyle büyük bir güç oluşturduğuna dair hiçbir tartışma yok. Lübnandaki diğer grupların ise, silahları var ama Hizbullah'la aynı boyutta değil.”

Ne olmuştu?

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle geçen hafta Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.

Hizbullah ise, Lübnan Güçleri'nin lideri Samir Geagea'yı çatışmalardan sorumlu olmakla ve ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

Geagea ise, ateş etme emri vermediğini ve Hizbullah'ın sokakta "kışkırtıcı" adımlar attığını söylemişti.

Yaşanan bu olaylardan sonra dün de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, El-Manar televizyonundan yaptığı açıklamada ilk kez 100 bin eğitimli savaşçıya sahip olduğunu açıkladı.

Hasan Nasrallah, geçen Perşembe günü Beyrut sokaklarında çıkan silahlı çatışmalarda yedi kişinin öldürülmesinden bu yana yaptığı ilk konuşmada savaşçılarının büyüklüğünü açıkladı.

Çatışma, geçen yıl kentte meydana gelen büyük liman patlamasıyla ilgili uzun süredir devam eden soruşturma yüzünden patlak verdi.

Nasrallah, "topraklarımızı, Lübnanlıların gözleri önünde soyulan petrolümüzü ve gazımızı savunmak, ülkemizin onurunu ve egemenliğini iç çatışmalar için değil, herhangi bir saldırganlıktan ve terörizmden korumak için çeşitli silahlarıyla hazırladık." dedi.

Nasrallah konuşmasında, sağ görüşlü Hıristiyan partisinin başkanı Samir Geagea'yı ülkede iç savaşı ateşlemeye çalışmakla suçladı.

Doğrudan Geagea'ya seslenen Nasrallah şunları söyledi: "Yanlış hesaplamayın. Akıllı ol ve uslu dur. Tüm savaşlarınızdan ve tüm savaşlarımızdan bir ders edinin."

Beyrut patlamasını araştıran hakime de eleştiri

Hizbullah ve müttefikleri, liman patlaması soruşturmasından sorumlu yargıç Tarek Bitar'ı, soruşturmayı siyasileştirmek isterken seçici davranmakla ve diğerlerinin değil, bazı yetkililerin peşine düşen Yargıç Tarek Bitar'i eleştirdiler.

Bitar, eski bakanlar ve eski bir başbakan da dahil olmak üzere soruşturma kapsamında üst düzey yetkilileri çağırıp 215'in üzerinde kişinin ölümüne yol açan kasıtlı ihmalle suçlaması sonrasında diğer siyasi gruplar tarafından da eleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.