Ünlü İngiliz gazetesi The Telegraph’ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.

Ukrayna gerilimi nedeniyle, karşı karşıya gelen ABD/NATO ve Rusya krizi İngiltere basınının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Vladimir Putin liderliğindeki Rusya ile ABD liderliğindeki Batı arasında son haftalarda tansiyon düşmüş diploması ağırlık kazanmıştı.

Ünlü İngiliz gazetesi The Telegraph'ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde, Avrupalı politikacıların Moskova'ya karşı birleşik bir cephe oluşturmayı reddettiklerini, ABD'nin tehditlerinin sadece lafta kaldığına vurgu yapılan gazete, “Kiev, müttefiklerinin onun için bir şey yapmaya istekli olmadıklarını gördü” denildi.

Brüksel'in dış politika arenasında önemli bir rol oynamak istediğini ancak iddialarında haklı olmadığının kendisine gösterildiği kaydedilen yazıda;

“Rusya kazandı: Ukrayna büyük olasılıkla NATO'ya kabul edilmeyecek ve ‘Kuzey Akım – 2' Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır' ifadeleri kullanıldı.

Rusya devlet Başkanı Putin, NATO'nun sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkmış Batı'dan güvenlik garantileri talep etmişti.

Batı'dan olumsuz cevap alan, Putin, Ukrayna sınırına asker yığmıştı. .