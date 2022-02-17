DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Korkutan gelişme! Ukrayna'nın doğusunda bombardıman sesleri
Simge - Kısaca | Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri | Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?
YDS artık 81 ilde uygulanacak! Başvuru tarihi açıklandı mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı altın ve dolar etkisi | MB faizi değiştirmezse altın ve dolar ne olur?
ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS sonuçları açıklandı
Dev kripto para şirketlerine 18 milyonluk para cezası
Ünlü profesör de dolandırıcıların tuzağına düştü
CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım
Aziz Sancar Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Altın neden yükseliyor 2022 | Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Altın artmaya devam edecek mi?
Uğur Şahin’in yeni üreteceği aşı ertelendi
Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?
Erdoğan: Faiz tartışması gündemden düştü
Avrupa'nın en genç ülkesi bağımsız Kosova 14 yaşında

TIMETURK / DÜNYA / The Telegraph: Putin jeopolitik bir zafer elde etti

The Telegraph: Putin jeopolitik bir zafer elde etti

Ünlü İngiliz gazetesi The Telegraph’ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.

2 Saat Önce
2022-02-17 12:25:38
The Telegraph: Putin jeopolitik bir zafer elde etti

Ukrayna gerilimi nedeniyle, karşı karşıya gelen ABD/NATO ve Rusya krizi İngiltere basınının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Vladimir Putin liderliğindeki Rusya ile ABD liderliğindeki Batı arasında son haftalarda tansiyon düşmüş diploması ağırlık kazanmıştı.

Ünlü İngiliz gazetesi The Telegraph'ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde, Avrupalı politikacıların Moskova'ya karşı birleşik bir cephe oluşturmayı reddettiklerini, ABD'nin tehditlerinin sadece lafta kaldığına vurgu yapılan gazete, “Kiev, müttefiklerinin onun için bir şey yapmaya istekli olmadıklarını gördü” denildi.

Brüksel'in dış politika arenasında önemli bir rol oynamak istediğini ancak iddialarında haklı olmadığının kendisine gösterildiği kaydedilen yazıda;

“Rusya kazandı: Ukrayna büyük olasılıkla NATO'ya kabul edilmeyecek ve ‘Kuzey Akım – 2' Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır' ifadeleri kullanıldı.

Rusya devlet Başkanı Putin, NATO'nun sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkmış Batı'dan güvenlik garantileri talep etmişti.
Batı'dan olumsuz cevap alan, Putin, Ukrayna sınırına asker yığmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş