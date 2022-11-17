The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu!

The Simspsons'ın daha önceden tahmin ettiği olaylara bir yenisi daha eklendi.

ABD'de 34 sezondur devam eden ve günümüzde yaşanan olayları önceden tahmin etmesiyle gündeme gelen The Simpsons çizgi dizisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olacağını da tahmin etti.

Dizinin 2015 yılında yayınlanan "Trumptastic Journey" başlıklı bölümünde Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağına dair öngörüler yer alırken 2024 seçimlerinde de aday olacağı gösteriliyor.

Dizinin senaristi Al Jean de dizinin ilgili bölümden bir sahneyi paylaştı. Fotoğrafta yer alan bir tabelada "Trump 2024" yazdığı görüldü. Bölümün senaryosuna göre Trump, 2028 seçimlerinde de aday olacak.