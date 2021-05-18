The Jerusalem Post: İran, İsrail'e ikinci bir cephe hazırlıyor

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a göre, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Özel Kuvvetleri Komutanı Tuggeneral İsmail Kaani'nin, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüşmesini, 'Tahran, İsrail'e ikinci bir cephe hazırlıyor' başlığıyla duyurdu.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a göre, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Özel Kuvvetleri Komutanı Tuggeneral İsmail Kaani'nin, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüşmesini, "Tahran, İsrail'e ikinci bir cephe hazırlıyor" başlığıyla duyurdu.

Aralıksız silahlı çatışma zemininde Tuggeneral İsmail Kaani, Filistinliler ve İsrailliler için, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüşerek Gazze Şeridi ve Kudüs çevresinde neler olup bittiğini konuştu.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a göre 16 Mayıs 2021'de Tahran, bu Filistin hareketine desteğini daha önce ifade etti, şimdi İranlıların eylemleri bölgedeki güç dengesini İsrail lehine değiştirebilir.

Sohbette Kaani, Heniyye'ye İran'ın Filistin halkının dostu olduğunu ve ortak "Siyonist düşmana" karşı direnişlerini desteklediğini söyledi. İran ajansı Tasnim 15 Mayıs'ta İsrail'in Iron Dome füze savunma sisteminin büyük ölçekli füze saldırıları durumunda daha az güvenilir hale geldiğini bildirdi.

Örneğin 13 Mayıs'ta, Gazze Şeridi'nden 135 dakika içinde eşi görülmemiş miktarda mühimmat - 5 birim - ateşlendi. Güneyden Hamas yüksek bir düşmanlık hızı sürdürüyor ve Hizbullah Lübnan'daki gelişmeleri yakından izleyerek İsrail savunmasındaki darboğazları tespit ediyor.

İran açıkça ikinci bir cephe açmaya hazırlanırken İsrail daha savunmasız hale geliyor. Tahran, Tel Aviv'e Hizbullah'ın her an kuzeyden saldırabileceğine dair net bir sinyal gönderdi. Lübnanlılar, İsrail'e günde 2 adete kadar füze ateşleyebilmeleri için daha önce kaymasına izin verdi. Buna ek olarak, IRGC geçtiğimiz günlerde İran'ın İsrail'i "tek bir darbe ile yok edebileceğini" duyurdu ve İsrail füze savunma sisteminin geçilmezliğini bir efsane olarak nitelendirdi.

İran Haber Ajansı Tasnim, Hamas'ın "İran'ın tavsiyesi üzerine" füzelerinin hızını, menzilini ve isabet oranını artırdığını öne sürdü. Teşkilat, "füzelerin kalitesinin sürekli arttığını" ve "yakında Filistin direnişinin daha gelişmiş silahlar yaratabileceğini" vurguladı.

İran şimdi İsrail ile çatışmaya her zamankinden daha yakın. Tahran, 6 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında yeni bir çatışma turunun başlayacağını öngördü. Hamas, 10 Mayıs Kudüs Günü'nde (Kudüs Günü) savaşı başlattı. İsrail medyası, bu samimi bir mesajdı.

Kaynak:en.topcor.ru/

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