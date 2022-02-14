The Guardian yazdı: Putin Ukrayna'dan ne istiyor?

Rusya-Ukrayna krizinde son günlerde gerginlik artarken İngiliz The Guardian gazetesinde 'Putin Ukrayna'dan tam olarak ne istiyor?' başlıklı bir makale yer aldı.

Guardian'dan Simon Tisdall'ın kaleme aldığı makalede Rusya-Ukrayna hattında neler yaşandığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerine ilişkin yorumlara yer verildi.

RUSYA NEDEN UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEKLE TEHDİT EDİYOR?

Rusya bir süredir Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddiaları reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüşmesinde ve ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde de bu iddiaları reddetti.

Putin'in inkarlarına Batılı hükümetlerin bir çoğu inanmıyor. Eğer Putin'in niyeti barışçılsa neden Ukrayna sınırlarına 130 binden fazla asker konuşlandırdığını açıklayamıyor.

PUTİN'İ MOTİVE EDEN ŞEY NE?

Bu konuda çok sayıda teori var. Putin'in Doğu Avrupa'da, esas olarak şu anda bağımsız olan Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayan bir Rus nüfuz alanını yeniden inşa etmek istediği söyleniyor.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra sık sık "kayıplarından" yakındı. Putin ayrıca Batı ülkelerine Rusya'nın hala bir süper güç olduğunu göstermeyi umabilir.

NEDEN UKRAYNA?

Putin, Rusya'nın güneybatı kanadına komuta eden stratejik öneme sahip Ukrayna'nın Batı ile asimile olmasından korkuyor. NATO'ya artan yakınlığına karşı çıkıyor. Ayrıca Kiev'in AB ile gelişen bağlantılarına da karşı çıkıyor.

Ayrıca Rusya'nın bakış açısıyla bakıldığında Ukrayna basın özgürlüğünün olduğu, liderlerin özgür seçimlerle seçilebildiği demokratik bir ülke. Pratikte, Ruslar bu tür özgürlüklere sahip değiller .

NEDEN ŞİMDİ?

Putin Batı'nın zayıflığını hissediyor. NATO geçen yıl Afganistan'da küçük düşürüldü ve Biden, yeni savaşlara girmek yerine savaşları bitirmek için çağrısında bulundu. Biden ile ABD dış politikası Avrupa'ya değil Çin'e odakladı.

Ayrıca Putin'in iç desteğini güçlendirmek, batı karşıtı politikalarını haklı çıkarmak için 2014'te büyük bir zafere ihtiyacı olduğu öne sürüldü. Rusya o dönem Kırım'ı ilhak etti ve doğu Donbas bölgesini kontrolünü altına aldı.

PUTİN'İN TALEPLERİ NE?

Putin, ayrılığı sona erdirmek için belki de, NATO'nun Ukrayna'yı (veya Gürcistan ve Moldova'yı) asla üye olarak kabul etmeyeceğine söz vermesini istiyor. Varşova Paktı'nın eski üyeleri olan Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi "ön cephe" ülkelerinden geri çekilmesini istiyor.

Kiev'in Donbas bölgesi için özerk statüsünü kabul etmesini ve Kırım üzerindeki iddiasından vazgeçmesini istiyor.

ABD'nin yeni orta menzilli füzelerinin doğu ve güney Avrupa'daki konuşlandırmalarını sınırlamak veya durdurmak istiyor. Rusya, etkisini yeniden kurmak ve jeopolitik erişimini genişletmek için Avrupa'nın "güvenlik mimarisini" yeniden tasarlamak istiyor. Bunların çoğuna ABD "hayır" dediği için mevcut kriz devam ediyor.

Habertürk .