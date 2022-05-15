The Guardian: Ukrayna, Türk Bayraktar TB2’ler ile büyük bir propaganda başarısı elde ediyor

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan analiz haberde, “Ukrayna, Türk yapımı Bayraktar TB2'ler ile Rusya karşısında büyük bir propaganda başarısı elde ediyor” denildi.

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ'da büyük başarılara imza atan Türk Bayraktar TB2'lere dünya basının ilgisi sürüyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde Ukrayna'da Ruslara karşı kullanılan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı.

Analiz haberde, “Rusya, Türk tasarımı TB2'leri yakalamaya çalışırken, Ukrayna büyük bir propaganda başarısı elde ediyor” dedi.

The Guardian'da “Savaşı kolaylaştıran, kazanan değil: İHA'lar Ukrayna savaşını nasıl etkiliyor?” başlıklı yayımlanan analiz haberden dikkat çeken kesitler şöyle:

Ukrayna sahilinden 22 mil (35km) uzaklıkta bir Karadeniz kayası olan Snake Island'daki deniz fenerinin gizlediği Rus füze bataryasına ardı ardına ateş açıldı. Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan düzenlenmiş video, tamamı Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracından alınan saldırıyı ve sonrasını gösteriyordu.

Bir gün sonra, Ukrayna'nın propaganda yayınlarına özgü pompalanan müziğin eşlik ettiği başka bir Türk Bayraktar TB2 videosu, bir çıkarma gemisinin yok edildiğini gösterdi.

Bir havacılık analisti olan Amelia Smith, “Türk Bayraktar TB2'ler açıkça askeri olarak etkilidir ve tüm propaganda değerleri için kullanılır. Ancak askeri açıdan belirleyici oldukları açık değil. Bu, dronların alakasız olduğu anlamına gelmez” dedi.

ABD Deniz Analizleri Merkezi düşünce kuruluşunda drone uzmanı olan Sam Bendett ise, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağa Savaşı'nda Türk İnsansız hava araçlarını kullanarak Ermenistan'daki Rus yapımı tankları nasıl devre dışı bıraktığını hatırlatarak, Rusya'ya göndermede bulundu. Bendett, Türk insansız hava araçlarının savaştaki başarısına dikkat çekti.

Portsmouth Üniversitesi'nde insansız hava araçları uzmanı olan Prof Peter Lee de, “Dronlar savaş kazandıran bir teknoloji değil. Ancak bunlar savaşa imkan tanıyan bir teknoloji ve Ukrayna'nın Ruslara karşı daha hızlı ve daha çevik bir şekilde yanıt verdiğini gördük." dedi. .