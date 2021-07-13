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TIMETURK / DÜNYA / 'The Ever Given' gemisi Hollanda'ya doğru yola çıktı

'The Ever Given' gemisi Hollanda'ya doğru yola çıktı

Süveyş Kanalı'nI tıkayan 'The Ever Given' isimli yük gemisi, Mısır karasularından ayrılarak Hollanda'ya doğru yola çıktı.

2 Saat Önce
2021-07-13 16:01:21
'The Ever Given' gemisi Hollanda'ya doğru yola çıktı

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3 ayı aşkın süredir kanalın çıkışındaki Mur Gölü'nde tutulan gemi, tazminat konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsmailiye Limanı'na getirilerek burada gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Mısır kara sularından ayrıldı.

Geminin rotasının Hollanda'nın Rotterdam Limanı olduğu kaydedildi.

Süveyş Kanalı İdaresi, 7 Temmuz'da gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine" ile tazminat konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Süveyş Kanalı İdaresinin gemi sahibi firma ile tazminat konusunda 540 milyon dolar üzerinde anlaştığı ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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