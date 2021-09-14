The Economist, Türkiye'nin AB'ye neden alınmadığını yazdı

Türkiye'yi yıllardır komik sebeplerden dolayı oyalayan Avrupa Birliği'nin (AB) neden Ankara'yı birliğe almadığına dair Londra merkezli The Economist dergisinde dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Türkiye'yi yıllardır sudan sebeplerden dolayı oyalayan Avrupa Birliği'nin (AB) nedenTürkiye'yi birliğe almadığına dair Londra merkezli İngiliz The Economist dergisinde dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

"MÜSLÜMAN TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYORLAR"

İtiraf niteliğinde ifadelerin yer aldığı The Economis'teki makalede, "Avrupalıların çoğunun Brüksel'de büyük bir Müslüman ulus istemediği" belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE KORKUYLA BAKIYORLAR" YORUMU

Türkiye'nin herhangi bir AB ülkesinden daha büyük ve halkının çoğunlukla Müslüman olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Pek çok Avrupalı seçmen, böyle bir ulusun AB'ye katılması ihtimaline korkuyla bakıyor. Dolayısıyla, demokratik yeterliliği ne olursa olsun AB'nin Türkiye'yi kabul etmeme ihtimali var.

Bunun işaretleri, Avrupalı liderlerin sonucunu garanti etmeyecekleri 'açık uçlu bir süreç' üzerinde ısrarda bulundukları 2005 yılında üyelik müzakerelerinin başlangıcından beri mevcuttu."

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL"

Diğer taraftan Afgan sığınmacıların durumuna işaret edilen analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 'Avrupa'nın mülteci deposu' olmayacağını söyledi. Türklerin çoğu aynı fikirde" hatırlatması yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.