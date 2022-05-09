DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DÜNYA / The Economist’ten dikkat çeken Türkiye analizi

The Economist’ten dikkat çeken Türkiye analizi

İngiliz The Economist'te yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Afrika ülkelerinde ekonomik alanda artan ilişkileri ele alındı. The Economist'in haberde yer verdiği 'Osmanlı Gücü' ifadeleri de dikkat çekti.

16 Saat Önce
2022-05-09 14:14:02
The Economist’ten dikkat çeken Türkiye analizi

Türkiye'nin Afrika'daki başarıları İngiliz ekonomi dergisine konu oldu. "Türkler, Çinlileri geride bıraktılar rüzgâr gibi esiyorlar" diyen İngiliz Economist, haberinde "Osmanlı Gücü" ifadeleri ise dikkat çekti.

The Economist'te yer alan analiz haberde, "Türkiye'nin inşaat sektörü uluslararası bir ağır sıklettir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitinden 40'ı Türk, sadece Çin ve Amerika'nın arkasında. Birçoğunun uzun zamandır kuzey Afrika'da büyük bir ayak izi var" ifadelerine yer verildi.

Ekran Resmi 2022-05-09 14.15.41

İş dünyası kategorisinde "Osmanlı gücü" başlığıyla girilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. Sadece geçen yıl, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolar ya da yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin %17'siydi. Orta Doğu (%13) ve yalnızca eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sonra ikinci sırada.

Türk şirketleri Çinli rakiplerinden daha hızlı koşma ve yüksek kalite sunma eğilimindedirler.

Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinlilerin daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor." .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş