The Economist'ten ''Amerika Bölünmüş Devletleri'' kapağı

The Economist dergisi, ABD'de eyaletlerin federal hükümete rağmen uygulamaya koydukları yasal düzenlemelere atıfta bulunan bir kapakla çıktı.

The Economist dergisi ABD'de federal hükümet tıkanmış gözükürken eyaletlerin hızla yasal düzenlemeler yaptıklarına işaret etti, bunun ülkede halihazırdaki gerilimi artırarak dağılmaya yol açacağı iddiasını kapağına taşıdı.

Bu haftaki sayısı "Amerika Bölünmüş Devletleri" manşetiyle yayımlanan derginin kapağında Özgürlük Heykeli'nin üzerinde durduğu sütunun ortadan ikiye ayrıldığı ve heykelin bacakları açılmış halde ayakta durmaya çalıştığı görsele de yer verildi.

Dergi aynı gün Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde çıkan iki farklı konudaki yasayı örnek gösterdi ve bunun "önemli bir eğilimin belirtisi" olduğunu söyledi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"İki eyalet, birbirinden çok farklı iki zihin durumu. 25 Ağustos'ta Kaliforniya benzinle çalışan otomobillerin satışını 2035'ten itibaren yasakladı, ki bu otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak bir adım. Aynı gün Teksas'ta 'tetikleyici' bir yasa, tecavüz veya ensest istisnası olmaksızın, gebe kalma anından itibaren kürtajı yasakladı. Kürtaj yapanlar 99 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu iki olay birbiriyle ilgisiz görünebilir ama bunlar önemli bir eğilimin semptomları. Washington DC büyük oranda tıkanmış olabilir ama eyaletler öfkeli bir hızla politikalar üretiyor. Teoride bu kötü bir şey değil. 50 eyaletle Amerika'nın, politikalarının hangisinin işe yaradığını hangisinin yaramadığını test edecek 50 laboratuvarı var. İnsanlar yaşamak ve şirketler de faaliyet göstermek için pandemi boyunca birçoklarının yaptığı gibi, kendi tercihlerinin yerel kurallara yansıtıldığı yerleri, özellikle daha az kısıtlamaların olduğu eyaletleri seçebilir. Her eyalet vergilerin ağırlığı ile kamu hizmetlerinin cömertliği arasında kendi dengesini kurabilir."