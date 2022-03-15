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TIMETURK / DÜNYA / Tesla’nın tüm modellerine zam geldi!

Tesla’nın tüm modellerine zam geldi!

Rusya'ya yaptırımların etkisiyle artan enflasyondan şikayet eden milyarder Elon Musk yatırım tavsiyeleri de verdi. Musk kripto paraların ise her durumda elde tutulması gerektiğini düşünüyor.

2 Saat Önce
2022-03-15 09:58:58
Tesla’nın tüm modellerine zam geldi!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay mekiği ile roket üreticisi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, şirketlerinin ham madde tedariki ve lojistik açısından enflasyon baskısıyla başa çıkmaya çalıştıklarından dert yandı.

Twitter hesabında, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımların etkisiyle emtia fiyatlarının rekor seviyelere çıktığına dair bir haberin linkini paylaşan Musk, takipçilerine gelecek birkaç yılda enflasyon oranının kaç olacağına dair öngörülerini sordu ve enflasyon baskısı altında olma konusunda "Yalnız değiliz" dedi.

ABD'de şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, enflasyonun 40 yılın zirvesini yenilediğini gösterdi. Ocak ayında yüzde 7.5 seviyesinde olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 7.9'a yükseldi.

Tesla geçen hafta Model Y SUV ve Model 3 Long Range sedan araçlarının fiyatını 1000 dolar artırmış, Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y otomobillerine de 10 bin yuan zam yapmıştı.

Cuma gününü yüzde 5 düşüşle 795.35 dolardan tamamlayan Tesla hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 25 düştü.

Musk'tan enflasyon yüksekken yatırım tavsiyeleri

Dünyanın en zenginlerinden olan Musk enflasyon yüksek olduğu dönemlerde neye yatırım yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini de paylaştı. ABD doları yerine ev ve hisse senedi gibi fiziksel şeylere yatırım yapmanın çok daha iyi olacağını belirten Musk, Twitter paylaşımlarıyla değerini bir düşürüp bir çıkardığı kripto paraları ise hariç tuttu. .

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